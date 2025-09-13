США на Раді безпеки ООН заявили, що захищатимуть «кожен сантиметр» території НАТО

Заява, схоже, спрямована на заспокоєння союзників Вашингтона по НАТО після того, як Трамп заявив, що нібито вторгнення російських безпілотників до Польщі могло бути помилкою.

У п'ятницю виконуюча обов'язки посла США в ООН Дороті Ші, реагуючи на російські дрони в повітряному просторі Польщі, заявила під час засідання Ради безпеки ООН, що Штати «захищатимуть кожен сантиметр території НАТО», передає Reuters.

«Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору», – заявила Дороті Ші.

Ці зауваження, схоже, спрямовані на заспокоєння союзників Вашингтона по НАТО після того, як президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що нібито вторгнення російських безпілотників до Польщі могло бути помилкою.

Ші також зазначила, що Росія посилила свою бомбардувальну кампанію проти України після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

«Ці дії, тепер з додаванням порушення повітряного простору союзника США – навмисного чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США щодо припинення цього конфлікту», – сказала Ші.