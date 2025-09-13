США на Раді безпеки ООН заявили, що захищатимуть «кожен сантиметр» території НАТО

«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

США на Раді безпеки ООН заявили, що захищатимуть «кожен сантиметр» території НАТО

Заява, схоже, спрямована на заспокоєння союзників Вашингтона по НАТО після того, як Трамп заявив, що нібито вторгнення російських безпілотників до Польщі могло бути помилкою.

США на Раді безпеки ООН заявили, що захищатимуть «кожен сантиметр» території НАТО
Представниця США в ООН Дороті Ші
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю виконуюча обов'язки посла США в ООН Дороті Ші, реагуючи на російські дрони в повітряному просторі Польщі, заявила під час засідання Ради безпеки ООН, що Штати «захищатимуть кожен сантиметр території НАТО», передає Reuters.  

«Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору», – заявила Дороті Ші.

Ці зауваження, схоже, спрямовані на заспокоєння союзників Вашингтона по НАТО після того, як президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що нібито вторгнення російських безпілотників до Польщі могло бути помилкою.

Ші також зазначила, що Росія посилила свою бомбардувальну кампанію проти України після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

«Ці дії, тепер з додаванням порушення повітряного простору союзника США – навмисного чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США щодо припинення цього конфлікту», – сказала Ші.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies