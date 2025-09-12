Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп припустив, що російська атака на Польщу - це помилка

Господар Білого дому знову заговорив про своє незадоволення.

Трамп припустив, що російська атака на Польщу - це помилка
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами прокоментував порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.

Як пише Bloomberg, республіканець заявив, що цей інцидент міг бути помилкою. Попри це, Трамп "незадоволений усім, що пов'язано з цією ситуацією".

Глава держави додав, що "засудить Росію навіть за те, що вона просто наблизилася до цієї лінії". 

Напередодні президент США через власну соцмережу TruthSocial також коментував удар росіян по Польщі, проте його слова "Почалося" залишилися без роз'яснення.
