Трамп припустив, що російська атака на Польщу - це помилка

Господар Білого дому знову заговорив про своє незадоволення.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами прокоментував порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.

Як пише Bloomberg, республіканець заявив, що цей інцидент міг бути помилкою. Попри це, Трамп "незадоволений усім, що пов'язано з цією ситуацією".

Глава держави додав, що "засудить Росію навіть за те, що вона просто наблизилася до цієї лінії".

Напередодні президент США через власну соцмережу TruthSocial також коментував удар росіян по Польщі, проте його слова "Почалося" залишилися без роз'яснення.