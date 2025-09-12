Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Російська армія поранила мирну мешканку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“До лікарні звернулась жителька селища Дніпровське, котра постраждала через атаку російського дрона”, - йдеться у повідомленні.
У 79-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення тулуба, обличчя, ніг та рук.
Поранену цивільну жінку шпиталізували.
- В Антонівці, що у передмісті Херсона, двоє чоловіків 52 та 70 років постраждали унаслідок атаки російського безпілотника.