Росіяни поранили мешканку Херсонщини

У 79-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення тулуба, обличчя, ніг та рук.

“До лікарні звернулась жителька селища Дніпровське, котра постраждала через атаку російського дрона”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

