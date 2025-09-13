Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку російські війська 34 рази атакували позиції Сил оборони

Станом на 16.00 13 вересня на фронті відбулися 80 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Старикове, Рудак Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших захисників. Також агресор завдав двох авіаударів, скинув сім керованих авіаційних бомб, здійснив 63 обстріли.

На Південно-Слобожанському відбулися сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському всього з початку доби ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському відбулися п’ять бойових зіткнень, два з яких ще продовжуються. Ворог атакував у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Сіверському противник здійснив 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка; чотири бойових зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку захисники відбили одну атаку окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в бік Ступочок.

Сили оборони вже зупинили дві ворожі атаки з чотирьох на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському російські війська 34 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки й Філії. Наші захисники вже відбили 29 атак.

На Новопавлівському українські захисники відбивали 10 атак противника поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Ольгівське та в бік Іванівки, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по Залізничному.

На Придніпровському агресор провів дві марні атаки. Авіаудару зазнало Козацьке.