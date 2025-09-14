РФ двічі вдарила по житловому будинку у Краматорському районі Донеччини

Російські окупанти атакували безпілотником житловий будинок у Краматорському районі Донецької області. Там виникло загоряння гаражів й автомобілів.

Про це повідомляє ДСНС України.

"В селищі Олександрівка, Краматорського району рятувальники ліквідували загоряння 3-поверхівки, що виникло через російський удар БпЛА. Під час ліквідації надзвичайники за допомогою автодрабини евакуювали чоловіка із 2 поверху та надали йому домедичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок повторної ворожої атаки по будівлі спричинила нову пожежу покрівлі та декількох квартир. Усі осередки займань вогнеборці загасили.