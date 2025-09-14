Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
РФ двічі вдарила по житловому будинку у Краматорському районі Донеччини

Вдалося врятувати чоловіка. Йому надали домедичну допомогу.

Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували безпілотником житловий будинок у Краматорському районі Донецької області. Там виникло загоряння гаражів й автомобілів.

Про це повідомляє ДСНС України.

"В селищі Олександрівка, Краматорського району рятувальники ліквідували загоряння 3-поверхівки, що виникло через російський удар БпЛА. Під час ліквідації надзвичайники за допомогою автодрабини евакуювали чоловіка із 2 поверху та надали йому домедичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок повторної ворожої атаки по будівлі спричинила нову пожежу покрівлі та декількох квартир. Усі осередки займань вогнеборці загасили.

  • Упродовж минулої доби російські окупанти убили чотирьох цивільних у Костянтинівці на Донеччині. Чотирнадцять людей зазнали поранень.
