Головне за ніч та ранок понеділка, 15 вересня: майже 190 штурмів ворога, удар по рятувальниках на Чернігівщині

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському та Сіверському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 російських окупантів. Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 095 520 осіб.

14 вересня пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по полю на околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, де люди збирали урожай.

Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.

Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.

Російська армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області. Пожежа була спричинена ударом дрона.

Унаслідок повторного удару поранень отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували, повідомили в ДСНС України.

Загалом ворог уночі атакував ракетами і дронами, ППО знешкодила 59 безпілотників.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

