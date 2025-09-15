Головне за ніч та ранок понеділка, 15 вересня: майже 190 штурмів ворога, удар по рятувальниках на Чернігівщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 російських окупантів. Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 095 520 осіб.
14 вересня пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по полю на околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, де люди збирали урожай.
Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.
Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.
Російська армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області. Пожежа була спричинена ударом дрона.
Унаслідок повторного удару поранень отримали четверо рятувальників, їх госпіталізували, повідомили в ДСНС України.
Загалом ворог уночі атакував ракетами і дронами, ППО знешкодила 59 безпілотників.
Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.
