У безпілотників "Гєрань-3" серії "У" ("шахед"), якими Росія атакує Україну, використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Максимальну швидкість до 370 км/год "Гєрань-3" набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

У ГУР зазначили, що компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій серії "Ы": зокрема, включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

Для забезпечення захисту від засобів РЕБ в "Гєрань-3" використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – “комєта-М12”.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів – половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника.

Згідно із наявними даними, на реактивні "Гєрані-3" також встановлюється камера і система передачі відео з БпЛА "Герань-2" серії "Ъ".

У ГУР нагадали, що розділ “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” містить вже понад 5 000 іноземних компонентів, ідентифікованих у 177 зразках озброєння Росії та її союзників.