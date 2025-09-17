За даними ОВА, без жертв.

Вночі 17 вересня російська армія провела масовану атаку по об'єктах інфраструктури Кіровоградської області. Била дронами.

Станом на 7:30 без електропостачання залишалися 44 населених пунктів Олександрівської сільської територіальної громади і частина Кропивницького, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. В Олександрівці також пошкоджені домоволодіння.

"Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж", – сказав Райкович.

Фото: Андрій Райкович у Telegram Росія 17 вересня атакувала Кіровоградську область

Фото: Андрій Райкович у Telegram Ворог вдарив по інфраструктурі в Кіровоградській області

Фото: Андрій Райкович у Telegram Ліквідація наслідків атаки в Кіровоградській області

Припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки.

За даними Райковича, минулося без загиблих. Ліквідація наслідків триває.

Російська армія атакувала підстанції залізниці. У зв'язку з цим станом на ранок затримувалися понад 45 поїздів.



