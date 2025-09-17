Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог масовано атакував інфраструктуру Кіровоградської області. Є знеструмлення в облцентрі і ще 44 населених пунктів

За даними ОВА, без жертв. 

Вночі 17 вересня російська армія провела масовану атаку по об'єктах інфраструктури Кіровоградської області. Била дронами.

Станом на 7:30 без електропостачання залишалися 44 населених пунктів Олександрівської сільської територіальної громади і частина Кропивницького, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. В Олександрівці також пошкоджені домоволодіння. 

"Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж", – сказав Райкович. 

Росія 17 вересня атакувала Кіровоградську область
Фото: Андрій Райкович у Telegram
Росія 17 вересня атакувала Кіровоградську область

Ворог вдарив по інфраструктурі в Кіровоградській області
Фото: Андрій Райкович у Telegram
Ворог вдарив по інфраструктурі в Кіровоградській області

Ліквідація наслідків атаки в Кіровоградській області
Фото: Андрій Райкович у Telegram
Ліквідація наслідків атаки в Кіровоградській області

Припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки.

За даними Райковича, минулося без загиблих. Ліквідація наслідків триває.
