Вночі 17 вересня російська армія провела масовану атаку по об'єктах інфраструктури Кіровоградської області. Била дронами.
Станом на 7:30 без електропостачання залишалися 44 населених пунктів Олександрівської сільської територіальної громади і частина Кропивницького, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. В Олександрівці також пошкоджені домоволодіння.
"Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж", – сказав Райкович.
Припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки.
За даними Райковича, минулося без загиблих. Ліквідація наслідків триває.
- Російська армія атакувала підстанції залізниці. У зв'язку з цим станом на ранок затримувалися понад 45 поїздів.