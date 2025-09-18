Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
WSJ: Трамп поставив ультиматум Європі, щоб уникнути санкцій проти Росії

Вимоги Білого дому члени ЄС виконати не можуть чи не хочуть.

WSJ: Трамп поставив ультиматум Європі, щоб уникнути санкцій проти Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal з посиланням на кількох європейських дипломатів стверджує, що президент США Дональд Трамп навмисно поставив у залежність від ЄС жорсткі санкції проти Росії.

Господар Білого дому нібито свідомо почав вимагати у європейських держав повної відмови від купівлі російських енергоносіїв як передумови запровадження власних обмежень. Таким чином республіканець просто намагався уникнути тиску та не робити при цьому ті кроки, на які він не має політичної волі. 

У Білому домі чудово усвідомлюють, що навіть чинний нині план відмови від нафти і газу з РФ до 2027 року є надто оптимістичним. Словаччина та Угорщина, які продовжують качати чорне золото з Росії, навряд зможуть повністю замінити ці поставки вчасно. 
﻿
