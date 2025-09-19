Трамп закликав Європу "щось зробити з Китаєм", щоб той вплинув на завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни могли б економічним тиском змусити Китай вплинути на Росію щодо завершення війни в Україні.

Як пише сторінка Білого дому у мережі X, в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Трамп назвав Китай "з великим відривом найбільшим покупцем російської нафти". На думку республіканця, це означає, що санкції чи митні тарифи могли б схилити Пекін до прагнення миру.

Трамп нагадав, що у п'ятницю матиме телефонну розмову з лідером комуністичного Китаю Сі Цзінпінем. Проте війна в Україні, ймовірно, буде далеко не центральною темою: господар Білого дому хоче говорити про соцмережу TikTok і торговельні угоди.