Зеленський: Україна запровадить керований експорт зброї, аби мати гроші виробляти більше для себе

Протягом двох тижнів мають розробити три нові експортні платформи.

Зеленський: Україна запровадить керований експорт зброї, аби мати гроші виробляти більше для себе
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, де говорили про забезпечення армії зброєю. 

За словами Зеленського, дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї хочуть цьогоріч покрити, зокрема, завдяки керованому експорту деяких видів української зброї. 

«Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси. Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні», - пояснив глава держави.

Президент як приклад навів морські дрони, «на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також – протитанкова зброя, деякі інші види». «Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт», - пояснив Зеленський.

За два тижні мають напрацювати концепт – три нові експортні платформи. 

«Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку», - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що «ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність». 

«Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники. Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії», - підсумував президент.
