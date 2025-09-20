Свириденко: під час масованої атаки РФ по Україні загинули троє людей, десятки поранених

Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони і жорсткіші санкції проти РФ.
Про це заявила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Як зазначила очільниця уряду уночі Росія знову масовано атакувала Україну — десятки ракет і сотні дронів були спрямовані проти міст і сіл. Під ударами перебували Дніпро, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя, Полтава, Київ, Одеса, Суми, Харків.
У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерховий будинок. Там загинули троє людей, десятки людей поранені. "Росія свідомо б’є по мирних людях та цивільній інфраструктурі — це цілеспрямований терор", — наголосила Свириденко.
"Наші захисники вкотре прикрили небо і врятували сотні життів. Дякую їм за відвагу й професіоналізм", — додає Свириденко.
Вона наголошує, що кожна нова атака росіян доводить, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО, більше зброї, жорсткіші санкції, щоб відібрати в держави-агресорки ресурси на війну.
"Потрібна рішуча міжнародна відповідь. Лише так ми зможемо зупинити російський терор і зберегти життя наших людей".
- Росія уночі обстріляла українські міста і населені пункти 40 крилатими і балістичними ракетами, а також близько 580 дронами.