Свириденко: під час масованої атаки РФ по Україні загинули троє людей, десятки поранених

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Свириденко: під час масованої атаки РФ по Україні загинули троє людей, десятки поранених

Росіяни запустили ракету з касетним боєприпасом по багатоповерхівці у Дніпрі.

Свириденко: під час масованої атаки РФ по Україні загинули троє людей, десятки поранених
Фото: Юлія Свириденко

Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони і жорсткіші санкції проти РФ.

Про це заявила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Як зазначила очільниця уряду уночі Росія знову масовано атакувала Україну — десятки ракет і сотні дронів були спрямовані проти міст і сіл. Під ударами перебували Дніпро, Миколаїв, Чернігів, Запоріжжя, Полтава, Київ, Одеса, Суми, Харків.

У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерховий будинок. Там загинули троє людей, десятки людей поранені. "Росія свідомо б’є по мирних людях та цивільній інфраструктурі — це цілеспрямований терор", — наголосила Свириденко.

"Наші захисники вкотре прикрили небо і врятували сотні життів. Дякую їм за відвагу й професіоналізм", — додає Свириденко.

Вона наголошує, що кожна нова атака росіян доводить, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО, більше зброї, жорсткіші санкції, щоб відібрати в держави-агресорки ресурси на війну. 

"Потрібна рішуча міжнародна відповідь. Лише так ми зможемо зупинити російський терор і зберегти життя наших людей".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies