Унаслідок нічного обстрілу РФ на Херсонщині поранено цивільного

Російські окупанти атакували передмістя Херсона уночі 21 вересня. Унаслідок обстрілу Білозерки чоловік отримав поранення внаслідок нічного обстрілу.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, який постраждав під час нічного російського обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання ворожого снаряду у подвірʼя 70-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та контузію. Медики надали потерпілому необхідну допомогу.

Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.