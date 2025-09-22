З початку року СБУ повідомила про підозру 147 поплічникам Путіна в Криму

Серед них - військові злочинці, колаборанти, а також особи, причетні до розграбуванням об’єктів археологічної спадщини.

З початку 2025 року повідомлено про підозру 147 особам, які поширюють кремлівський режим у тимчасово окупованому Криму. Також цього року за злочини на півострові засуджено 32 особи.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 "посадовці" місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і "судових органів". Так, заочну підозру за держзраду отримала Валентина Лаврик, яка очолює так зване "міністерство освіти, науки і молоді". Після захоплення українського півострова вона вчителювала в місцевій гімназії і підтримала окупантів. За це її призначили керівником навчального закладу, а згодом - "міністром".

Також задокументовано воєнні злочини з боку Олександра Д’яченка – керівника "військово-патріотичного клубу «Варяг»", що діє під кураторством ФСБ. Тут росіяни готують місцевих школярів до майбутнього призову до армії РФ. Для цього дітей вчать диверсійно-розвідувальній роботі, пілотуванню дронів та стрільбі із різних видів озброєнь.

Як колабораційну діяльність кваліфіковано злочини 59 очільників окупаційних "виборчкомів" та "депутатів", які брали участь у фейкових плебісцитах.

Ще 12 підозр отримали мешканці півострова, які "волонтерять"н а користь угруповань Південного військового округу РФ, що воюють проти України.

Також у 2025 році СБУ і Національна поліція викрили злочини, пов’язані із незаконним розграбуванням об’єктів археологічної спадщини в Криму. За цією статтею заочну підозру отримали чотири фігуранти, серед яких представник російського "Ермітажу" Володимир Толстіков. Відповідно до матеріалів справи, ці особи фактично зруйнували автентичність археологічних комплексів "Стародавнє місто Німфей" та "Стародавнє місто Пантікапей".

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками провели спецоперації в акваторії річки Дунай, під час яких затримали два суховантажі із "тіньового" флоту РФ. Ці судна вивозили награбоване зерно з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей із заходом до кримських портів. Щоб замаскуватися, вони виходили у рейд під прапорами іноземних країн.

Також у 2025 році за матеріалами СБУ запроваджено санкції щодо 188 фізичних та 45 юридичних осіб, які пов'язані із незаконною діяльністю у тимчасово захопленому Криму.