З початку року СБУ повідомила про підозру 147 поплічникам Путіна в Криму

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку року СБУ повідомила про підозру 147 поплічникам Путіна в Криму

Серед них - військові злочинці, колаборанти, а також особи, причетні до розграбуванням об’єктів археологічної спадщини. 

З початку року СБУ повідомила про підозру 147 поплічникам Путіна в Криму
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

З початку 2025 року повідомлено про підозру 147 особам, які поширюють кремлівський режим у тимчасово окупованому Криму. Також цього року за злочини на півострові засуджено 32 особи.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 "посадовці" місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і "судових органів". Так, заочну підозру за держзраду отримала Валентина Лаврик, яка очолює так зване "міністерство освіти, науки і молоді". Після захоплення українського півострова вона вчителювала в місцевій гімназії і підтримала окупантів. За це її призначили керівником навчального закладу, а згодом - "міністром".

Також задокументовано воєнні злочини з боку Олександра Д’яченка – керівника "військово-патріотичного клубу «Варяг»", що діє під кураторством ФСБ. Тут росіяни готують місцевих школярів до майбутнього призову до армії РФ. Для цього дітей вчать диверсійно-розвідувальній роботі, пілотуванню дронів та стрільбі із різних видів озброєнь.

Як колабораційну діяльність кваліфіковано злочини 59 очільників окупаційних "виборчкомів" та "депутатів", які брали участь у фейкових плебісцитах.

Ще 12 підозр отримали мешканці півострова, які "волонтерять"н а користь угруповань Південного військового округу РФ, що воюють проти України.

Також у 2025 році СБУ і Національна поліція викрили злочини, пов’язані із незаконним розграбуванням об’єктів археологічної спадщини в Криму. За цією статтею заочну підозру отримали чотири фігуранти, серед яких представник російського "Ермітажу" Володимир Толстіков. Відповідно до матеріалів справи, ці особи фактично зруйнували автентичність археологічних комплексів "Стародавнє місто Німфей" та "Стародавнє місто Пантікапей".

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками провели спецоперації в акваторії річки Дунай, під час яких затримали два суховантажі із "тіньового" флоту РФ. Ці судна вивозили награбоване зерно з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей із заходом до кримських портів. Щоб замаскуватися, вони виходили у рейд під прапорами іноземних країн. 

Також у 2025 році за матеріалами СБУ запроваджено санкції щодо 188 фізичних та 45 юридичних осіб, які пов'язані із незаконною діяльністю у тимчасово захопленому Криму. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies