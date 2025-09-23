Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У Хмельницькому затримали чоловіка за підозрою у коригуванні ударів по критичній інфраструктурі

Йому загрожує довічне.

У Хмельницькому затримали чоловіка за підозрою у коригуванні ударів по критичній інфраструктурі
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Хмельницькому місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. 

За даними слідства, він передавав координати аеродромів, електропідстанцій та інших об’єктів у західному регіоні України для завдання ударів.

Правоохоронці встановили, що 31-річного чоловіка завербували через Telegram-канали. Завдання йому давали двоє співробітників ФСБ: один вимагав інформацію про аеродроми, інший — про енергетичні об’єкти.

Крім цього, затриманий збирав дані про муніципальні установи, підрозділи поліції та приватні автомобілі правоохоронців. Його затримали під час зйомки місцевої електропідстанції.

У чоловіка вилучили телефон із листуванням та матеріалами, які планували передати російській стороні.

Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
