У Херсоні затримали медбрата, який коригував удари росіян по місту

Чоловік був завербований через свого колишнього сусіда, який після звільнення міста виїхав до Росії.

У Херсоні затримали завербованого росіянами 26-річний медбрата міської лікарні, який коригував повітряні атаки ворога по місту та околицях.

Про це повідомила Служба безпеки.

Росіян цікавило, де знаходяться запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ. Також окупанти сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

За матеріалами справи, чоловік збирав розвіддані під час поїздок на роботу та додому на маршрутці - він знімав на телефон локації українських оборонців. Потім на робочому місці в лікарні він передавав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером "звітував" до ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його. З'ясувалося, що медик був завербований росіянами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ворогом. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами.

Чоловіку повідомили про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.