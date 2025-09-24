У Херсоні затримали медбрата, який коригував удари росіян по місту

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоПодії

У Херсоні затримали медбрата, який коригував удари росіян по місту

Чоловік був завербований через свого колишнього сусіда, який після звільнення міста виїхав до Росії. 

У Херсоні затримали медбрата, який коригував удари росіян по місту
Фото: СБУ

У Херсоні затримали завербованого росіянами 26-річний медбрата міської лікарні, який коригував повітряні атаки ворога по місту та околицях.

Про це повідомила Служба безпеки. 

Росіян цікавило, де знаходяться запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ. Також окупанти сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

За матеріалами справи, чоловік збирав розвіддані під час поїздок на роботу та додому на маршрутці - він знімав на телефон локації українських оборонців. Потім на робочому місці в лікарні він передавав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером "звітував" до ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його. З'ясувалося, що медик був завербований росіянами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ворогом. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами. 

Чоловіку повідомили про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies