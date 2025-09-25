Зеленський обговорив з Рютте розширення програми купівлі зброї зі США

Вже придбали озброєння на понад 2 мільярди доларів.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як зазначив глава держави у Telegram, йшлося про розширення програми PURL, яка дозволяє купувати для України американську зброю коштом країн-членів Альянсу.

За словами Зеленського, упродовж 2 місяців після створення програми обсяг закупівель перевищив позначку у 2 мільярди доларів. Президент закликав збільшувати кількість держав-учасників PURL та їхні внески.

Зеленський також обговорив з генсеком НАТО порушення Росією повітряного простору Альянсу, наголосивши, що це не помилка, а цілеспрямовані дії, які становлять ескалацію загрози.