Адвокатка із Запоріжжя зі спільниками вимагали 14 тисяч доларів за фіктивну інвалідність

Отримала підозру адвокатка із Запоріжжя та двоє її спільників за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що за 14 тисяч доларів підозрювані організували військовозобов’язаному оформлення інвалідності. За фіктивним діагнозом чоловік міг отримати «білий квиток» і право безперешкодно перетинати державний кордон.

Крім того, підозрювані пропонували інший варіант – переправлення через держкордон поза пунктами пропуску або з порушенням встановленого порядку. Вартість такої «послуги» становила 8 тисяч доларів, але вона дозволяла б лише одноразовий виїзд.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.