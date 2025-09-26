Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Війна

Шмигаль: Україна готова долучитися до проєкту ЄС «Стіна дронів»

Українські виробники та технічні команди можуть стати частиною нової оборонної екосистеми Європи.

Шмигаль: Україна готова долучитися до проєкту ЄС «Стіна дронів»
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Україна готова активно брати участь у проєкті «Стіна дронів», ініційованому Єврокомісією. 

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО.

«Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. “Стіна дронів” створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна», — наголосив Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готова відправити технічні команди для підготовки груп, які працюватимуть у межах проєкту.

Глава уряду підкреслив, що Україна є визнаним лідером у сфері безпілотних технологій і готова ділитися своїм досвідом із ЄС, НАТО та країнами-сусідами. Він також відзначив потенціал українських виробників, чиї інноваційні розробки вже підтвердили ефективність у реальних умовах війни.

Шмигаль нагадав, що Росія вже здійснювала провокації проти Данії, Польщі та країн Балтії, і підкреслив: ЄС має бути готовим дати рішучу відповідь на такі дії.

  • Україна буде частиною проєкту від Євросоюзу "стіна дронів", який Брюссель ініціює після втручання російських дронів у повітряний простір Польщі.
  • Видання The Financial Times нещодавно писало, що ЄС "поспішає витратити мільярди євро" на створення "стіни дронів" з використанням технологій, які пройшли бойові випробування в Україні.
﻿
