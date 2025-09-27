ОВА: на Донеччині з лінії фронту евакуйовано 121 дитину.

Упродовж минулої доби з лінії фронту Донецької області евакуювали пона 120 дітей. Ворог продовжує обстрілювати Донеччину.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 621 людину, у тому числі 121 дитину", — ідеться у повідомленні.

У Добропіллі Покровського району пошкоджено 4 адмінбудівлі.

У Лимані Краматорського району 1 будинок пошкоджено, у Щуровому — зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру.

У Краматорську пошкоджено господарчу споруду..В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок.

У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок.

У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.

У Сіверську Бахмутського району поранено людину, пошкоджено 2 будинки.