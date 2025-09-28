РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донеччини

З лінії фронту евакуйовано 349 людей, у тому числі 62 дитини.

РФ упродовж доби обстріляла 25 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені житлові будинки, газогін та адмінбудівлі.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В Лимані Краматорського району пошкоджено будинок і автомобіль. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, в Оріхуватці — 3 автівки.

У Слов'янську пошкоджено 2 будинки і газогін. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю.

В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і автівку.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки.

