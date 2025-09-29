На Хмельниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у корегуванні атак ворога на заході країни

Служба безпеки повідомила, що затримала ще одного російського агента на Хмельниччині.

Як розповіли у СБУ, чоловік збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням.

У роботі на ворога підозрюють місцевого різноробочого. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Для збору розвідданих фігурант випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували "роботу" агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної цілі.

При обшуках вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.