На Хмельниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у корегуванні атак ворога на заході країни

Служба безпеки повідомила, що затримала ще одного російського агента на Хмельниччині.
Як розповіли у СБУ, чоловік збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням.
У роботі на ворога підозрюють місцевого різноробочого. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.
Для збору розвідданих фігурант випитував потрібну інформацію під час побутових розмов зі знайомими.
Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах.
Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували "роботу" агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної цілі.
При обшуках вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Нещодавно Служба безпеки України затримала у Хмельницькому місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.