Через ворожий обстріл на Чернігівщині без світла залишилися понад 26 тисяч абонентів

Енергетики уже приступили до відновлення.

Через ворожий обстріл на Чернігівщині без світла залишилися понад 26 тисяч абонентів
Фото: Пресслужба Укренерго

Сьогодні, 30 вересня, вранці російські війська атакували Чернігівську область. Через обстріл без світла залишились понад 26 тисяч абонентів. 

Про це розповіли у Чернігівобленерго.

"Сьогодні зранку під ворожим ударом опинилася Бобровиччина. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах", – йдеться у повідомленні. 

Енергетики уже приступили до відновлення, однак працюватимуть із урахуванням безпекової ситуації.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Під час повітряної тривоги уникайте наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями рашистів і можуть бути небезпечними. І, звісно ж, не забувайте переміщатися в укриття", – нагадали енергетики. 
