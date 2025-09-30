Генштаб: від початку доби найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку

На Новопавлівському напрямку відбулось ще 20 боєзіткнень.

Станом на 22:00 30 вересня відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів, наразі точиться бій. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 19 керованих авіабомб, а також здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного. Українські захисники зупинили три ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого, один бій досі триває.

Шість штурмових дій відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 82 – безповоротно. Також українські воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 15 БпЛА; також уражено два автомобілі та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка, три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб наблизитись до наших позицій.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога.