Нацрада внесла російського актора Валерія Ніколаєва до «чорного списку»

Його звинувачують у підтримці агресії РФ та пропаганді «русского міра».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 1 жовтня ухвалила рішення додати російського актора Валерія Ніколаєва до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

За даними регулятора, Ніколаєв у своїх публічних виступах і соцмережах поширював антиукраїнські заяви, виправдовував агресію Росії, заперечував суверенітет України і підтримував окупаційний режим на тимчасово захоплених територіях. Також він співпрацював із пропагандистським каналом «Соловьев LIVE».

На основі цього рішення Нацрада звернеться до Міністерства культури та стратегічних комунікацій для офіційного внесення актора до переліку осіб, небезпечних для нацбезпеки.