У Самбірському районі Львівської області вчора ввечері 24-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі дії тривають.

