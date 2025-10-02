Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
На Львівщині у ДТП загинула 17-річна дівчина, водій намагався втекти

Попередньо, він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

На Львівщині у ДТП загинула 17-річна дівчина, водій намагався втекти

У Самбірському районі Львівської області вчора ввечері 24-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107» здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України. 

Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідчі дії тривають.

30 вересня близько 20:00 у Чернігові працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, перевищив швидкість та наїхав на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці. Попередньо відомо, що водій перебував у тверезому стані.
