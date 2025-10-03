Сьогодні Росія провела наймасштабнішу атаку на газовидобувну сферу за весь час війни

Сьогодні вночі, 3 жовтня, Росія провела найбільшу атаку на газовидобувну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни.

Ворог атакував об'єкти Нафтогазу в Харківській та Полтавській областях. Використав 35 ракет (більшість – балістичні) і 60 БпЛА, повідомили в національній акціонерній компанії.

Частина об'єктів зазнала пошкоджень, зокрема критичних. Ліквідація наслідків триває.

"Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.