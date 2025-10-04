Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ОВА: росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у Чернігові

Під обстрілами РФ опинилися 15 населених пунктів Чернігівської області.

ОВА: росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури у Чернігові
Фото: ДСНС Чернігова

Упродовж доби під російськими обстрілами опинилися 15 населених пунктів у трьох територіальних громадах та Чернігові. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Новгород-Сіверському ударні дрони поцілили по нежитловій будівлі, там виникла пожежа.

"Вночі ворог під час чергової дронової атаки пошкодив кілька важливих об'єктів електропостачання. За даними обленерго, аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики приступили до перезаживлення", — каже начальник ОВА. 

Також вночі росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури у місті Чернігові. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

В області продовжують діяти графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три.

Енергетики роблять все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. По деяких громадах та містах будуть полегшення.
