На Донеччині РФ вбила та поранила 14 цивільних

Упродовж минулої доби на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 13 зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 4 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці", — зазначає Філашкін.
Ще 13 цивільних в області дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У Херсонській області упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів дев’ятеро людей зазнали поранень, з них двоє – діти.