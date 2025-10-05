На Донеччині РФ вбила та поранила 14 цивільних

Росіяни вбили цивільного у Дружківці.

Упродовж минулої доби на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 13 зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 4 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці", — зазначає Філашкін.

Ще 13 цивільних в області дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.