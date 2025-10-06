​Росіяни завдали понад 750 ударів по Запорізькій області, вбили одну людину і поранили 11

Упродовж доби у Запорізькій області одна людина загинула та 11 поранені унаслідок ворожих атак. Загалом окупанти завдали 762 удари по 17 населених пунктах.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс 4 ракетні удари по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних обстрілів по Розумівці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, Успенівці та Полтавці.517 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Тернувате, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Полтавку.

233 артилерійські удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир, автівок та об’єктів інфраструктури.