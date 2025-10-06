​Росіяни завдали понад 750 ударів по Запорізькій області, вбили одну людину і поранили 11

«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни завдали понад 750 ударів по Запорізькій області, вбили одну людину і поранили 11

Від атак ворога постраждали 17 населених пунктів області. 

​Росіяни завдали понад 750 ударів по Запорізькій області, вбили одну людину і поранили 11
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби у Запорізькій області одна людина загинула та 11 поранені унаслідок ворожих атак. Загалом окупанти завдали 762 удари по 17 населених пунктах.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

Ворог наніс 4 ракетні удари по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних обстрілів по Розумівці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, Успенівці та Полтавці.517 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Тернувате, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Полтавку.

233 артилерійські удари завдано по території  Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир, автівок та об’єктів інфраструктури.

  • Нещодавно російський FPV-дрон атакував автобусне маршрутне таксі в Малокатеринівці Запорізької області. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies