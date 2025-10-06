Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці безпілотних систем "Фенікс" не дали росіянам прорватися в Костянтинівку на бронетехніці

Сили оборони успішно відпрацювали усі ворожі цілі і не дозволили ворогу просунутися. 

Бійці безпілотних систем "Фенікс" не дали росіянам прорватися в Костянтинівку на бронетехніці

Пілоти підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" у співпраці із суміжними підрозділами зупинили спробу російських загарбників захопити Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомляє ДПСУ.

Так, скориставшись погіршенням погодних умов ворог здійснив спробу захопити Костянтинівку. У хід пішла важка бронетехніка: танки, БМД, БМП, МТ-ЛБ тощо.

Однак, Сили оборони успішно відпрацювали усі ворожі цілі і не дозволили ворогу просунутися. 

"Ударів FPV-дронами по ворожій техніці було завдано ще у на самому початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку ворога, що зупинилися в полях Донеччини", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що українські захисники знищили 1 ворожий танк, 2 ББМ та 1 БМП, пошкоджено ще 3 танки, 4 ББМ, 1 БМД, 1 МТ-ЛБ. Також у ході відбиття ворожого штурму було виявлено та знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

Як повідомлялося, ворог намагається захоплювати малі населені пункти на шляху до Костянтинівки
Теми: , ,
﻿
