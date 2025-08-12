"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ": "Український свідок" показав, як виглядає зруйноване росіянами місто

Журналісти проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) побували в Костянтинівці – прифронтовому місті Донецької області, яке перебуває під загрозою оточення російськими військами. У місті, де на початок 2022 року проживало понад 78 тисяч людей, зараз залишилися лише поодинокі мешканці.
Повний репортаж можна подивитися на YouTube-каналі UW.
Життя у місті фактично паралізоване. Зруйновано критичну інфраструктуру, зокрема школу-інтернат, де люди могли набирати воду. Пересування по Костянтинівці можливе лише з 11 по 15 години. Місцевий житель Сергій, якого знімальна група зустріла у місті, розповідає, що вся молодь виїхала, залишилось лише старше населення. Дехто не евакуюється через страх мародерства.
"Фактично, все місто під вогневим контролем російських військ, які систематично знищують його FPV-дронами та КАБами", - розповідає командир 5 штурмової сотні 49 ОШБ “Карпатська Січ” Ігор “White Jack”.
"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ", – зазначає військовий командир. Він вважає, що зупинятися на Донецькій області росіяни не планують.
Під час зйомок репортажу знімальна група потрапила під атаку дрона та ховалася у зруйнованому вокзалі.
- Військове командування росіян докладає зусиль, щоб ліквідувати українські плацдарми на різних напрямках, вирівняти лінії фронту та повністю окупувати Донецьку область. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Больові точки. Проблеми під Добропіллям".
- За даними проєкту DeepState, триває активне просування російських військ у бік траси Добропілля – Краматорськ.