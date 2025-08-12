У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ": "Український свідок" показав, як виглядає зруйноване росіянами місто

На початок 2022 року в Костянтинівці проживало понад 78 тисяч людей, а зараз залишилися лише поодинокі мешканці. 

"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ": "Український свідок" показав, як виглядає зруйноване росіянами місто

Журналісти проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) побували в Костянтинівці – прифронтовому місті Донецької області, яке перебуває під загрозою оточення російськими військами. У місті, де на початок 2022 року проживало понад 78 тисяч людей, зараз залишилися лише поодинокі мешканці. 

Повний репортаж можна подивитися на YouTube-каналі UW. 

Життя у місті фактично паралізоване. Зруйновано критичну інфраструктуру, зокрема школу-інтернат, де люди могли набирати воду. Пересування по Костянтинівці можливе лише з 11 по 15 години. Місцевий житель Сергій, якого знімальна група зустріла у місті, розповідає, що вся молодь виїхала, залишилось лише старше населення. Дехто не евакуюється через страх мародерства.

"Фактично, все місто під вогневим контролем російських військ, які систематично знищують його FPV-дронами та КАБами", - розповідає командир 5 штурмової сотні 49 ОШБ “Карпатська Січ” Ігор “White Jack”.

"Костянтинівка – це фактично ворота в Краматорськ", – зазначає військовий командир. Він вважає, що зупинятися на Донецькій області росіяни не планують.

Під час зйомок репортажу знімальна група потрапила під атаку дрона та ховалася у зруйнованому вокзалі.

  • Військове командування росіян докладає зусиль, щоб ліквідувати українські плацдарми на різних напрямках, вирівняти лінії фронту та повністю окупувати Донецьку область. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Больові точки. Проблеми під Добропіллям".
  • За даними проєкту DeepState, триває активне просування російських військ  у бік траси Добропілля – Краматорськ. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies