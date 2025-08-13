Посол України в Польщі Василь Боднар розкритикував участь українців у концерті білоруського репера Макса Коржа, який відбувся 9 серпня на Національному стадіоні PGE у Варшаві, передає місцевий портал Wiadomości.

«Я не розумію, чому українці взагалі пішли на цей стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну», – сказав посол.

Дипломат наголосив, що всі, хто порушує закон у Польщі, повинні нести наслідки відповідно до польського законодавства. «Я переконаний, що польські правоохоронні органи вживуть необхідних заходів для покарання винних», – наголосив він.

Василь Боднар заявив, що верховенство права є основою кожної держави.

«Українці, як і я, які є гостями в цій країні, повинні дотримуватися чинних у Польщі законів. Кожен, хто порушує закон і традиції, або не має розуміння та почуття соціальної чутливості, має нести відповідальність», – сказав він.

Він додав, що така поведінка, як та, що спостерігалася на концерті, відповідає ворожому наративу Росії. «Чим більше таких провокацій, тим більше вони загрожують нашим двостороннім відносинам, а також негативно впливають на українців, які проживають у Польщі, більшість з яких не порушують закон», – наголосив він.

За словами посла, особи, які поводилися неналежним чином, приїхали з інших країн і не проживають постійно в Польщі. Він оцінив це так: «Це дуже тривожна справа» та «Це не відповідає нашим зусиллям, спрямованим на розвиток добрих відносин з Польщею, співпрацю в різних сферах та сприяння позитивній атмосфері, включаючи, наприклад, вирішення історичних питань, які є дуже чутливими для наших двосторонніх відносин».

Під час концерту, на якому, серед іншого, були представлені прапори ОУН-УПА, варшавська поліція затримала 109 осіб за правопорушення та злочини, зокрема за зберігання наркотиків, порушення правил безпеки, пронесення піротехнічних виробів та незаконне проникнення. П'ятдесят осіб було оштрафовано на загальну суму приблизно 11 500 злотих, а проти 38 інших було порушено кримінальні справи. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про розпочате провадження щодо випровадження з Польщі 63 осіб – 57 українців та 6 білорусів.