У Генштабі підтвердили ураження дронами Волгоградського нафтопереробного заводу в РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ударними дронами Волгоградського нафтопереробного заводу в Росії.

"У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі, але детальні наслідки вогневого ураження уточнюють.

Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.

Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", – наголосили у Генштабі.