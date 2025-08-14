Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Генштабі підтвердили ураження дронами Волгоградського нафтопереробного заводу в РФ

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

У Генштабі підтвердили ураження дронами Волгоградського нафтопереробного заводу в РФ
Ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБр

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ударними дронами Волгоградського нафтопереробного заводу в Росії.

"У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі, але детальні наслідки вогневого ураження уточнюють.

Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ.  

Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", – наголосили у Генштабі. 

  • Уночі загоряння та витік нафтопродуктів на заводі офіційно підтвердив навіть місцевий губернатор Андрій Бочаров. Аеропорт Волгограда припинив роботу.
  • Нещодавно українські безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Він припинив роботу. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies