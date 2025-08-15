У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
РЖД у вогні
РЖД у вогні
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок учорашніх атак Росії проти Херсонської області

Серед пошкоджених об'єктів – багатоповерхівка і приватні оселі. 

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок учорашніх атак Росії проти Херсонської області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських ударів по Херсонській області 14 серпня загинула одна людина, ще п’ятеро були поранені. Серед них є дитина. 

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Зимівник, Текстильне, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Зорівка, Берегове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Томарине, Урожайне, Новоберислав, Раківка, Шляхове, Шилова Балка, Монастирське, Новокаїри, Качкарівка, Дудчани, Милове, Михайлівка, Біляївка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це розповів глава ОВА Прокудін у Telegram

“російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватний автомобіль”, – йдеться у повідомленні. 

За інформацією начальника Херсонської військової адміністрації Ярослава Шанька, загиблим є мешканцем громади обласного центру. Там же поранень дістали троє людей. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies