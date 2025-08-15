Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок учорашніх атак Росії проти Херсонської області

Унаслідок російських ударів по Херсонській області 14 серпня загинула одна людина, ще п’ятеро були поранені. Серед них є дитина.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Зимівник, Текстильне, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Зорівка, Берегове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Томарине, Урожайне, Новоберислав, Раківка, Шляхове, Шилова Балка, Монастирське, Новокаїри, Качкарівка, Дудчани, Милове, Михайлівка, Біляївка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це розповів глава ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватний автомобіль”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської військової адміністрації Ярослава Шанька, загиблим є мешканцем громади обласного центру. Там же поранень дістали троє людей.