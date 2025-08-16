Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Прихильники Трампа влаштували "мітинг за мир" в Анкориджі

На тому ж місці, де напередодні зібралися проукраїнські активісти.

Прихильники Трампа влаштували "мітинг за мир" в Анкориджі
Фото: BBC

Віддані послідовники президента США Дональда Трампа та шанувальники його політики зібралися в Анкориджі на Алясці, щоб провести "мітинг за мир" на підтримку дипломатичних кроків глави американської держави.

Як пише BBC, кілька сотень протрампівських громадян влаштували свою акцію на тому ж місці, де напередодні майоріли синьо-жовті прапори і лунали гасла в підтримку України. Проукраїнське зібрання було відчутно більш багатолюдним. 

У руках прихильники Трампа тримали плакати "Мир через силу", "Молимося за мир" та "Ми не втомилися перемагати". Російських прапорів або гасел на підтримку диктаторського режиму Путіна помічено не було.

  • Про усі деталі саміту Трампа та Путіна на Алясці - в матеріалі LB.ua.
