Прихильники Трампа влаштували "мітинг за мир" в Анкориджі

На тому ж місці, де напередодні зібралися проукраїнські активісти.

Віддані послідовники президента США Дональда Трампа та шанувальники його політики зібралися в Анкориджі на Алясці, щоб провести "мітинг за мир" на підтримку дипломатичних кроків глави американської держави.

Як пише BBC, кілька сотень протрампівських громадян влаштували свою акцію на тому ж місці, де напередодні майоріли синьо-жовті прапори і лунали гасла в підтримку України. Проукраїнське зібрання було відчутно більш багатолюдним.

У руках прихильники Трампа тримали плакати "Мир через силу", "Молимося за мир" та "Ми не втомилися перемагати". Російських прапорів або гасел на підтримку диктаторського режиму Путіна помічено не було.