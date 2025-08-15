У штаті Аляска на військовій базі в місті Анкорідж розпочалася зустріч американського президента Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним (відеотрансляцію відкритої частини веде Суспільне). Це перший виїзд російського диктатора за кордон до західної країни від дня повномасштабного нападу на Україну і перша очна зустріч із Трампом за його нинішню каденцію. Білий дім називає це "історичним самітом", а в інтер'єрі кімнати переговорів використали банер з написом "Прагнення до миру". Згідно з попереднім розкладом, Дональд Трамп планує вилетіти назад до Вашингтона близько 5 години ранку за київським часом. До цього він проведе закриту для преси зустріч із Путіним та візьме участь у підсумковій пресконференції.

Першим у Алясці приземлився Трамп, а за ним – Путін. Однак американський президент не поспішав виходити з літака.

Двері в літаку Путіна відкрили першими, але росіянин не виходив, допоки не відчинили люк літака президента Штатів. Першим спустився Дональд Трамп, за ним – Путін. Обидва пройшли по червоних доріжках, Трамп, очікуючи на Путіна, зробив декілька оплесків, а за тим потиснув йому руку. Заяв для преси перед зустріччю не було, глави країн лише зробили кілька протокольних фото, після чого сіли в одне авто. Журналісти намагалися поставити декілька запитань, зокрема в Путіна запитали, чи перестане він убивати, але той проігнорував це.

На місці зустрічі на базі президенти і їхні команди зробили спільні фото. Близько 22:35 журналістів попросили вийти і зустріч у форматі "три на три" почалася, передає NBC. Коментарів під переговорами Путін з Трампом не робили.

CNN з посиланням на Білий дім повідомляла, що на зустрічі між лідерами країн будуть присутніми держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф. Від Росії – путінський радник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров. Спершу була інформація, що зустрічатимуться вони тет-а-тет, лише за участі перекладачів, однак у останній момент формат змінили на представництво з трьох представників від кожної країни.

Саме в такому складі делегації і почали переговори. Згодом до них доєднаються ширші команди. Агентство Reuters писало, що до американської делегації увійшли очільник Центрального розвідувального управління, спецпредставник Стів Віткофф (який сам неодноразово літав до Москви говорити із Путіним), держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік. Серед російського представництва є міністр закордонних справ Лавров, що приїхав до Штатів в одязі з написом "СРСР", путінський радник Юрій Ушаков, міністри оборони і фінансів, глава Фонду спеціальних інвестицій. Також росіяни привезли з собою свою пресу.

Заяви Трампа перед зустріччю

Дорогою до Аляски Трамп поспілкувався з журналістами і окреслив основні теми, які він планує обговорити з росіянином. Він підтвердив, що йтиметься і про так званий обмін територіями. Раніше в Вашингтоні казали, що для закінчення війни і Україна, і Росія "обмінюватимуться територіями", але досі неясно, що саме там мали на увазі. За даними американської преси, Путін хоче в обмін на припинення вогню змусити Україну вивести армію з Донецької області. Влада України сказала, що такому не бувати. Водночас Трамп сказав, що територіальні рішення ухвалювати повинна Україна, а не він.

Також господар Білого дому сказав, що торгівлі з Росією не буде, допоки вона не завершить війну в Україні. А ще – пригрозив Москві новими санкціями, якщо прогресу на шляху до миру не відбудеться.

Трамп сподівається, що йому вдасться досягнути припинення вогню уже зараз.

Дії України

Після того, як у Білому домі офіційно підтвердили намір провести першу за тривалий час очну зустріч американського президента із російським диктатором, президент Володимир Зеленський активізував двосторонні контакти. Він провів десятки телефонних розмов з лідерами країн Європи, а також з очільниками Аргентини, Саудівської Аравії, Катару, Південно-Африканської Республіки, Туреччини, Індії та інших країн.

12 серпня всі лідери ЄС, окрім угорського прем'єр-міністра, схвалили спільну заяву, в якій задекларували, що саме Україна повинна обирати собі майбутнє.

13 серпня Зеленський, перебуваючи в Німеччині, взяв участь у онлайн-розмові з Дональдом Трампом. Він разом з главами Польщі, Франції, Великої Британії та Італії окреслив Трампу спільні позиції, і неможливість вирішення долі України без її участі – одна із них.

Сьогодні вдень Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорив і майбутню зустріч Путіна із Трапом. "Очікую сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", – сказав він.



