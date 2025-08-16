​У Сіетлі злодії за 90 секунд вкрали ювелірні вироби на $2 млн

Під час пограбування вони погрожували співробітникам магазину, але минулося без постраждалих.

У Сіетлі, що в США, група злодіїв викрала товарів на два мільйони доларів із сімейного ювелірного магазину. Пограбування тривало лише 90 секунд.

Про це пише CBS.

Поліція Сіетла заявила, що отримала повідомлення про пограбування магазину Menashe and Sons Jeweler у Вест-Сіетлі близько полудня 14 серпня.

За словами правоохоронців, четверо підозрюваних у масках нібито використали молотки, щоб вибити зачинені скляні двері, а потім знищили шість вітрин. Подія потрапила на записи камер спостереження всередині магазину.

Злочинці були озброєні електрошокером і перцевим газом. Під час пограбування вони погрожували співробітникам магазину, але минулося без постраждалих.

Після стрімкого пограбування злочинці втекли на автомобілі. Обшук району результатів не дав.

Працівники магазину вже прибрали розбите скло і працюють над повною інвентаризацією вкрадених речей. В одній із вітрин було від $700 000 до $800 000 у розкішних годинниках Rolex, в іншій — смарагдове намисто вартістю $125 000. У цій же вітрині зберігався і платиновий діамант. Ще дві вітрини містили велику кількість золотих прикрас, повідомила поліція.