На тлі економічної кризи у Росії стрімко зростає приховане безробіття в цивільному секторі.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у СЗРУ, російську економіку, яка опинилася в глибокій системній кризі, пропаганда замасковує у "позитивні" показники. Ключовим чинником стало різке падіння купівельної спроможності населення через високі процентні ставки".

За даними розвідки, цивільний сектор перебуває у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень. Це призвело до стрімкого зростання прихованого безробіття. Галузі одна за одною звертаються до влади за підтримкою – від вугільної й залізничної до автомобільної промисловості.

Як наголосили у СЗРУ, бюджетна ситуація демонструє повний провал фінансового планування. Лише за липень дефіцит федерального бюджету сягнув одного трильйона рублів, при тому, що на весь рік планувалося 1,2 трлн.

У підсумку за півтора місяця дефіцит зріс із затверджених 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів. Така динаміка не лише підриває макроекономічну стабільність, а й створює додатковий інфляційний тиск, про який відкрито попереджає навіть Центробанк.

Як зауважили у СЗРУ, ситуацію ускладнює те, що економіка фактично розділена на дві частини.

"Військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів. Натомість цивільний сектор – основний донор бюджетних надходжень – змушений скорочувати виробництво і персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок. У результаті ресурсна база країни перерозподіляється на користь війни, тоді як виробництво споживчих товарів занепадає", – пояснили в СЗРУ.