На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Розвідка: у Росії зростає приховане безробіття в цивільному секторі

Натомість військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування.

Розвідка: у Росії зростає приховане безробіття в цивільному секторі
Фото: СЗРУ

На тлі економічної кризи у Росії стрімко зростає приховане безробіття в цивільному секторі.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у СЗРУ, російську економіку, яка опинилася в глибокій системній кризі, пропаганда замасковує у "позитивні" показники. Ключовим чинником стало різке падіння купівельної спроможності населення через високі процентні ставки".

За даними розвідки, цивільний сектор перебуває у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень. Це призвело до стрімкого зростання прихованого безробіття. Галузі одна за одною звертаються до влади за підтримкою – від вугільної й залізничної до автомобільної промисловості.

Як наголосили у СЗРУ,  бюджетна ситуація демонструє повний провал фінансового планування. Лише за липень дефіцит федерального бюджету сягнув одного трильйона рублів, при тому, що на весь рік планувалося 1,2 трлн. 

У підсумку за півтора місяця дефіцит зріс із затверджених 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів. Така динаміка не лише підриває макроекономічну стабільність, а й створює додатковий інфляційний тиск, про який відкрито попереджає навіть Центробанк.

Як зауважили у СЗРУ, ситуацію ускладнює те, що економіка фактично розділена на дві частини.

"Військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів. Натомість цивільний сектор – основний донор бюджетних надходжень – змушений скорочувати виробництво і персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок. У результаті ресурсна база країни перерозподіляється на користь війни, тоді як виробництво споживчих товарів занепадає", – пояснили в СЗРУ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies