Швейцарія хоче скасувати “податковий штраф” для одружених пар, консерватори проти

Швейцарія розглядає можливість скасування системи спільного оподаткування для подружніх пар, проти чого виступили консервативні та сімейні групи, пише Financial Times.

Раніше цього літа парламент Швейцарії з невеликою перевагою проголосував за законопроект про скасування чинної федеральної системи спільного оподаткування, яка часто призводила до того, що подружні пари з подвійним доходом оподатковувалися більше, ніж неодружені, особливо коли обидва партнери мають вищі доходи.

Прихильники змін стверджують, що так зване “покарання за шлюб” карає другого годувальника ‒ зазвичай жінок ‒ і зміцнює традиційну модель, в якій чоловік працює, а дружина залишається вдома. Вони сподіваються, що запропонована реформа заохочуватиме більше жінок долучитися до робочої сили та узгодить податковий режим Швейцарії щодо подружніх пар з більшістю країн-партнерів Організації економічного співробітництва та розвитку, включно з Великобританією, Австралією та багатьма європейськими країнами.

Однак консервативний альянс правого крила Шотландської партії, Центристської партії та євангельських груп наполягає на проведенні референдуму, аби "заблокувати законопроєкт, щоб він не став законом". Вони стверджують, що законопроєкт карає сім'ї з одним доходом, шкодить батькам, які залишаються вдома, і перевантажить податкові органи приблизно на 1,7 млн нових повернень.

За оцінками уряду, реформа може збільшити робочу силу на 60 тисяч осіб і підвищити ВВП приблизно на 1% навіть попри те, що це зменшить податкові надходження.