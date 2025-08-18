КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

Швейцарія хоче скасувати “податковий штраф” для одружених пар, консерватори проти

Опоненти законопроєкту, який парламент країн підтримав нещодавно, вимагають проведення референдум щодо системи спільного оподткування для подружжя.

Швейцарія хоче скасувати “податковий штраф” для одружених пар, консерватори проти
Парламент Швейцарії
Фото: Keystone/Alessandro Della Valle

Швейцарія розглядає можливість скасування системи спільного оподаткування для подружніх пар, проти чого виступили консервативні та сімейні групи, пише Financial Times.

Раніше цього літа парламент Швейцарії з невеликою перевагою проголосував за законопроект про скасування чинної федеральної системи спільного оподаткування, яка часто призводила до того, що подружні пари з подвійним доходом оподатковувалися більше, ніж неодружені, особливо коли обидва партнери мають вищі доходи.

Прихильники змін стверджують, що так зване “покарання за шлюб” карає другого годувальника ‒ зазвичай жінок ‒ і зміцнює традиційну модель, в якій чоловік працює, а дружина залишається вдома. Вони сподіваються, що запропонована реформа заохочуватиме більше жінок долучитися до робочої сили та узгодить податковий режим Швейцарії щодо подружніх пар з більшістю країн-партнерів Організації економічного співробітництва та розвитку, включно з Великобританією, Австралією та багатьма європейськими країнами.

Однак консервативний альянс правого крила Шотландської партії, Центристської партії та євангельських груп наполягає на проведенні референдуму, аби "заблокувати законопроєкт, щоб він не став законом". Вони стверджують, що законопроєкт карає сім'ї з одним доходом, шкодить батькам, які залишаються вдома, і перевантажить податкові органи приблизно на 1,7 млн нових повернень.

За оцінками уряду, реформа може збільшити робочу силу на 60 тисяч осіб і підвищити ВВП приблизно на 1% навіть попри те, що це зменшить податкові надходження.

  • Швейцарія надала жінкам право голосу лише у 1971 році. Хоча загальний рівень зайнятості жінок, який становить 80,4%, значно перевищує середній показник по ОЕСР, вона все ще має один із найнижчих показників зайнятості жінок на повний робочий день у розвиненому світі. Лише 60% швейцарських жінок працюють повний робочий день проти 78% в ОЕСР. Для чоловіків цей показник перевищує 90%.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies