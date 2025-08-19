Провину у вбивсті актора Метью Перрі визнає "кетамінова королева"

У справі про вбивство американського актора Метью Перрі додалося ще одне зізнання: свою провину готова визнати жінка-наркодилерка, яка займалася незаконним постачанням препарату, що став для зірки серіалу "Друзі" фатальним.

Як пише Deutsche Welle, Джасвін Сангха відома у кримінальних колах як "кетамінова королева". У вересні суд має заслухати її у справі за п'ятьма федеральними звинуваченнями. Головне з них - запуск ланцюжка подій, що призвів до смерті голлівудського актора.

Сангха планує визнати, що саме її кетамін потрапив до рук особистого лікаря Перрі, після чого відбулося передозування. Під впливом небезпечного заспокійливого актор, який раніше страждав від алкогольної та наркотичної залежності, втратив свідомість і потонув у власному джакузі.