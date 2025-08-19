На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Провину у вбивсті актора Метью Перрі визнає "кетамінова королева"

Зірка серіалу "Друзі" потонув через передозування препаратом від депресії.

Провину у вбивсті актора Метью Перрі визнає "кетамінова королева"
Метью Перрі
Фото: BBC

У справі про вбивство американського актора Метью Перрі додалося ще одне зізнання: свою провину готова визнати жінка-наркодилерка, яка займалася незаконним постачанням препарату, що став для зірки серіалу "Друзі" фатальним.

Як пише Deutsche Welle, Джасвін Сангха відома у кримінальних колах як "кетамінова королева". У вересні суд має заслухати її у справі за п'ятьма федеральними звинуваченнями. Головне з них - запуск ланцюжка подій, що призвів до смерті голлівудського актора.

Сангха планує визнати, що саме її кетамін потрапив до рук особистого лікаря Перрі, після чого відбулося передозування. Під впливом небезпечного заспокійливого актор, який раніше страждав від алкогольної та наркотичної залежності, втратив свідомість і потонув у власному джакузі. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies