Проросійському Додіку анулюють дипломатичний паспорт БіГ

Мілораду Додіку анулюють дипломатичний паспорт Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини Елмедіна Конаковича.

Зазначається, що Додік має повернути паспорт протягом 15 днів. Якщо ж він не дотримається цього терміну, МЗС повідомить Прикордонну поліцію та дипломатичну та консульську мережу про анулювання його паспорта.

Це рішення прийняли через день після офіційного закінчення мандата Додіка, а також після того, як Суд Боснії і Герцеговини відхилив апеляцію адвоката Додіка на рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) Боснії і Герцеговини про анулювання його мандата на цю посаду.

Це рішення Суду є остаточним.

Тепер ЦВК зобов'язана призначити дострокові вибори президента Республіки Сербської (РС), які мають відбутися протягом 90 днів. Мандат обраного таким чином президента РС триватиме до загальних виборів, запланованих на жовтень наступного року.