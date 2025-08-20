У Польщі впав російський бойовий безпілотник. Міноборони назвало це провокацією РФ

"Це сталося у вирішальний момент, коли тривають переговори про мир, коли є шанс завершити цю війну", - наголосив віцепрем'єр польського уряду.

У ніч з 19 на 20 серпня в районі села Осіни Люблінського воєводства впав і вибухнув безпілотний апарат. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що йдеться про російський бойовий дрон і назвав інцидент «провокацією з боку РФ», пише РАР.

«Ми маємо справу з провокацією з боку Російської Федерації, з російським безпілотником. І це сталося у вирішальний момент, коли тривають переговори про мир, коли є шанс завершити цю війну. Росія знову нас провокує», — заявив Косіняк-Камиш на конференції у Варшаві.

За його словами, вже провели брифінги з ключовими командирами та залучили всі відповідальні служби — Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової контррозвідки, військову поліцію та поліцію, яка першою прибула на місце інциденту.

Раніше джерело РАР повідомило, що об’єкт, який впав у районі Осін, був дроном без бойової частини, оснащеним лише невеликою кількістю вибухівки.

Rzeczpospolita, посилаючись на власні джерела, повідомила, що безпілотник був на кшталт «Шахед-131» або «Шахед-136».