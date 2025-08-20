КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На кукурудзяне поле у Польщі впав та вибухнув невідомий об'єкт

На місці падіння невідомого об’єкта утворився кратер, а серед уламків знайшли предмет, схожий на пропелер. 

На кукурудзяне поле у Польщі впав та вибухнув невідомий об'єкт
Пожежники та поліція Польщі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч із вівторка на середу на кукурудзяне поле в селі Осіни у Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий об’єкт, який потім вибухнув.

Як пише RMF24, поліцейські знайшли обгорілі металеві та пластикові уламки. Внаслідок вибуху в кількох будинках вибиті шибки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

У поліції розповіли, що після 2-ї години ночі з вівторка на середу отримали інформацію, що в селі Осіни стався вибух, і що помітили спалах. 

На місце прибули правоохоронці, які на кукурудзяному полі знайшли розкидані, обгорілі металеві й пластикові елементи. У поліції кажуть, що "класичної вирви від бомби немає, але є місце, де кукурудзяні качани зламані, вирвані й обпалені".

Територію вже взяли під охорону. На місці працюють поліцейські, очікується прибуття групи спеціалістів, які мають визначити походження цих уламків.

Як повідомив портал Łuków.TV з посиланням на власних журналістів, "ситуація на місці дуже серйозна", і на місці падіння невідомого об’єкта утворився кратер, а серед уламків знайшли предмет, схожий на пропелер. 

Łuków.TV також передає, що на місці, окрім поліції, працювали й пожежники. Наразі очікують на прибуття військових.
