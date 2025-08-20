Ізраїль остаточно схвалив план будівництва поселення на Західному березі

Цей проєкт раніше заморожували у 2012 та 2020 роках через опір урядів США та європейських держав.

Ізраїльський уряд затвердив реалізацію плану будівництва поселення E1 на Західному березі. Про остаточне схвалення у середу повідомив міністр фінансів Бецалель Смотрич, пише Reuters.

За його словами, рішення ухвалила планувальна комісія міністерства оборони. «З E1 ми нарешті виконуємо те, що обіцяли роками. Палестинська держава стирається з порядку денного не гаслами, а діями», — заявив Смотрич.

Проєкт E1 передбачає спорудження близько 3 400 житлових одиниць у районі, що розділить Західний берег і фактично відріже його від Східного Єрусалима. Цей проєкт раніше заморожували у 2012 та 2020 роках через опір урядів США та європейських держав.

Палестина різко засудила рішення, наголосивши, що нове поселення ізолює місцеві палестинські громади та зруйнує можливість мирного врегулювання за принципом «двох держав».

Критику висловив і представник уряду Німеччини, нагадавши, що будівництво ізраїльських поселень суперечить міжнародному праву та «перешкоджає досягненню політичного рішення і завершенню ізраїльської окупації Західного берега».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що «я сказав 25 років тому, що ми зробимо все, аби закріпитися на Землі Ізраїлю, не допустити створення палестинської держави і не дозволити спроб виселити нас звідси. Слава Богу, ми виконали те, що обіцяли».

Правозахисна організація Peace Now, яка відстежує поселенську діяльність, повідомила, що підготовчі роботи до будівництва можуть розпочатися вже за кілька місяців, а зведення житла — приблизно через рік.

Більшість міжнародної спільноти вважає ізраїльські поселення на Західному березі незаконними. Ізраїль це заперечує, посилаючись на історичні та біблійні зв’язки з регіоном і заявляючи, що поселення забезпечують безпеку та стратегічну мету.