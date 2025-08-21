Звіт: кількість російських диверсійних операцій у Європі зросла вчетверо з 2023 року

До так званих гібридних атак, у яких звинувачують Росію, входять підпали, інциденти, коли кораблі пошкодили підводні комунікаційні кабелі, порушення роботи сигналів супутникової навігації GPS та злом комп'ютерної інфраструктури.

Росія різко посилила диверсійні операції в Європі, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Із 2023 року кількість таких дій зросла приблизно вчетверо.

Як пише "Радіо Свобода", про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Ці висновки узгоджуються зі зростаючою кількістю повідомлень у пресі, обвинувальних актів та попереджень розвідки, в яких стверджується, що Москва зробила таємні операції з диверсії та спостереження головним пріоритетом, спрямованим на дестабілізацію європейських урядів.

У звіті зазначається, що хоча Росії досі не вдалося досягти своєї головної мети, європейські столиці намагаються реагувати на російські диверсійні операції. Вони зіткнулися з труднощами узгодження єдиної відповіді, координації дій, розробки ефективних заходів стримування та встановлення достатніх витрат на Кремль.

До так званих гібридних атак, у яких звинувачують Росію, входять підпали, інциденти, коли кораблі пошкодили підводні комунікаційні кабелі, порушення роботи сигналів супутникової навігації GPS та злом комп'ютерної інфраструктури.

Дослідники стверджують, що більшість цілей знаходяться в Україні або пов'язані з європейськими зусиллями щодо підтримки чи постачання Києву військового та іншого цивільного обладнання. Зростання кількості інцидентів збіглося з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, та різко зросло у 2023 та 2024 роках, збільшившись за цей період у чотири рази.

У першій половині 2025 року атаки уповільнилися, але поки точно незрозуміло, чим це можна пояснити.

Європейські та інші західні уряди вислали десятки російських розвідників, багато з яких працювали під дипломатичним прикриттям, ще до вторгнення в Україну. Це змусило російські спецслужби вдаватися до операцій через посередників або найманців. З 2022 року та вислання сотень розвідників з європейських столиць РФ дуже ефективно вербує громадян третіх країн онлайн для обходу європейських контррозвідувальних заходів.

У звіті йдеться, що європейські уряди також недостатньо інвестували в підтримку систем безпеки критично важливої інфраструктури, навіть попри побоювання, що таємна кампанія може бути частиною довгострокових зусиль Росії.Зазначається, що деякі держави-члени НАТО оцінили нетрадиційну війну Росії як частину її довгострокової підготовки до потенційної військової конфронтації з НАТО.