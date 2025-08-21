Звіт: кількість російських диверсійних операцій у Європі зросла вчетверо з 2023 року

Росія різко посилила диверсійні операції в Європі, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Із 2023 року кількість таких дій зросла приблизно вчетверо.
Як пише "Радіо Свобода", про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
Ці висновки узгоджуються зі зростаючою кількістю повідомлень у пресі, обвинувальних актів та попереджень розвідки, в яких стверджується, що Москва зробила таємні операції з диверсії та спостереження головним пріоритетом, спрямованим на дестабілізацію європейських урядів.
У звіті зазначається, що хоча Росії досі не вдалося досягти своєї головної мети, європейські столиці намагаються реагувати на російські диверсійні операції. Вони зіткнулися з труднощами узгодження єдиної відповіді, координації дій, розробки ефективних заходів стримування та встановлення достатніх витрат на Кремль.
До так званих гібридних атак, у яких звинувачують Росію, входять підпали, інциденти, коли кораблі пошкодили підводні комунікаційні кабелі, порушення роботи сигналів супутникової навігації GPS та злом комп'ютерної інфраструктури.
Дослідники стверджують, що більшість цілей знаходяться в Україні або пов'язані з європейськими зусиллями щодо підтримки чи постачання Києву військового та іншого цивільного обладнання. Зростання кількості інцидентів збіглося з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року, та різко зросло у 2023 та 2024 роках, збільшившись за цей період у чотири рази.
У першій половині 2025 року атаки уповільнилися, але поки точно незрозуміло, чим це можна пояснити.
Європейські та інші західні уряди вислали десятки російських розвідників, багато з яких працювали під дипломатичним прикриттям, ще до вторгнення в Україну. Це змусило російські спецслужби вдаватися до операцій через посередників або найманців. З 2022 року та вислання сотень розвідників з європейських столиць РФ дуже ефективно вербує громадян третіх країн онлайн для обходу європейських контррозвідувальних заходів.
У звіті йдеться, що європейські уряди також недостатньо інвестували в підтримку систем безпеки критично важливої інфраструктури, навіть попри побоювання, що таємна кампанія може бути частиною довгострокових зусиль Росії.Зазначається, що деякі держави-члени НАТО оцінили нетрадиційну війну Росії як частину її довгострокової підготовки до потенційної військової конфронтації з НАТО.
- Ще минулого року європейські спецслужби попередили уряди країн про ризик російських диверсій на території Європи, оскільки країна взяла курс на тривале протистояння з Заходом.
- Між січнем і травнем цього року в Європі сталося 11 диверсій, в яких підозрюють Росію, включаючи спробу саботажу волоконно-оптичних кабелів та веж стільникового зв'язку у Швеції. Це можна порівняти з рекордно високим показником у понад 30 випадків за весь 2024 рік, згідно з масивом даних IISS щодо атак на енергетичні, комунікаційні, транспортні, військові, водні та підводні цілі.