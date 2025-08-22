У Колумбії внаслідок вибуху вантажівки та збиття гелікоптера загинули щонайменше 17 людей

Влада звинуватила у двох інцидентах відколоті групи від FARC, розформованого лівого партизанського угруповання.

У Колумбії внаслідок вибуху вантажівки та збиття поліцейського гелікоптера загинули щонайменше 17 людей, повідомляє DW.

У місті Калі вибухнула бомба у вантажівці, загинуло 5 людей. Вибух стався вчора вдень поблизу військової бази. Калі на південному заході країни ‒ третє за чисельністю місто Колумбії.

Унаслідок вибуху поранення отримали десятки людей.

Окрім того, у департаменті Антіокія на півночі Колумбії збили поліцейський гелікоптер, унаслідок чого загинули 12 офіцерів та кілька інших отримали поранення. Гелікоптер національної поліції “Black Hawk” перевозив особовий склад до сільської місцевості Амальфі для знищення посівів коки – сировини, що використовується для виробництва кокаїну.

Губернатор Антіокії Андрес Хуліан повідомив, що дрон атакував гелікоптер, коли той пролітав над посівами коки. Іспанське інформаційне агентство EFE написало, що загиблих та поранених ще не евакуювали через труднощі з доступом до гірських джунглів, де стався напад.

Хто стоїть за атаками

Президент Колумбії Густаво Петро та міністр оборони Педро Санчес звинуватили у двох нападах дисидентські угруповання Революційних збройних сил Колумбії (FARC), вже розформованого лівого партизанського угруповання.

Петро назвав атаку на гелікоптер “актом війни”, яку здійснив 36-й фронт “Estado Mayor Central” (EMC), натякаючи на одне з основних угруповань, що відкололися від FARC і діє на північному сході Антіокії. За минулі роки EMC брало активну участь у злочинній діяльності, зокрема, в наркоторгівлі.

Санчес спочатку поклав відповідальність за напад на поліцейський гелікоптер на картель "Clan del Golfo". Однак потім, посилаючись на інформацію від поліції, обвинуватив у нападі “E36”.

Щодо нападу поруч із військовою базою в Калі, Санчес заявив, що за нього відповідальний наркокартель "Mordisco", ще одне угруповання, що відкололося від FARC. Міністр додав, що "підлий напад на мирних жителів" у Калі був "відчайдушною реакцією на втрату контролю над наркоторгівлею" в цьому районі.