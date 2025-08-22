Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Глава МЗС Нідерландів йде у відставку

Каспар Вельдкамп пояснює це блокуванням заходів проти Ізраїлю.

Глава МЗС Нідерландів йде у відставку
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що йде у відставку.

Про це повідомляє NOS.

“Як кабінет, ми вже зробили низку кроків. Нідерландам нема чого соромитися. Я відчував опір у кабінеті щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з тим, що відбувається в місті Газа та на Західному березі річки Йордан”, – сказав Вельдкамп.

Він наголосив, що не має достатньо впевненості, що в найближчі місяці та роки все зміниться, якщо мої повноваження будуть настільки обмежені. 

“Я йду додому і напишу заяву про відставку”, - підсумував міністр.

Зазначається, що Вельдкамп зіткнувся з проблемами, коли пообіцяв Палаті представників, що вживе додаткових заходів проти Ізраїлю через ситуацію в Газі. 

Втім, цей намір глава МЗС не узгодив з іншими членами кабінету міністрів, і інші партії відмовилися вживати додаткових заходів проти Ізраїлю.
