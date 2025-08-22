Глава МЗС Нідерландів йде у відставку

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив, що йде у відставку.
Про це повідомляє NOS.
“Як кабінет, ми вже зробили низку кроків. Нідерландам нема чого соромитися. Я відчував опір у кабінеті щодо вжиття додаткових заходів у зв'язку з тим, що відбувається в місті Газа та на Західному березі річки Йордан”, – сказав Вельдкамп.
Він наголосив, що не має достатньо впевненості, що в найближчі місяці та роки все зміниться, якщо мої повноваження будуть настільки обмежені.
“Я йду додому і напишу заяву про відставку”, - підсумував міністр.
Зазначається, що Вельдкамп зіткнувся з проблемами, коли пообіцяв Палаті представників, що вживе додаткових заходів проти Ізраїлю через ситуацію в Газі.
Втім, цей намір глава МЗС не узгодив з іншими членами кабінету міністрів, і інші партії відмовилися вживати додаткових заходів проти Ізраїлю.
- На противагу Франції та Сполученому Королівству, які анонсували рішення про визнання суверенітету Палестини, Нідерланди заявили про відсутність подібних намірів.
Наприкінці липня Нідерланди все ж вдалися до санкцій проти ізраїльського уряду: було запроваджено заборону на в'їзд для двох міністрів.