Нідерланди викликають посла Ізраїлю та запроваджують заборону на в'їзд двох міністрів

Міністрів звинувачують у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до етнічних чисток Смуги Гази.

Уряд Нідерландів викличе посла Ізраїлю в Нідерландах, щоб висловити протест щодо "нестерпної та не піддаваної виправданню" ситуації в Газі. Також запроваджують заборону на в'їзд до країни двох ізраїльських міністрів з ультраправого крила уряду.

Як пише Reuters, про це йдеться в листі, опублікованому пізно ввечері в понеділок.

Міністрам уряду Ізраїлю Ітамару Бен-Гвиру та Бецалелю Смотричу більше не можна в'жджати до Нідерландів. Їх звинувачують у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до етнічних чисток Смуги Гази.

Це рішення Нідерландів стало продовженням аналогічних кроків, вжитих минулого місяця Великою Британією, Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Норвегією.

Уряд також заявив, що підтримує рекомендацію ЄС обмежити доступ Ізраїлю до провідної дослідницької програми фінансування, та наполягатиме на запровадженні європейських торговельних санкцій, якщо встановлять, що Ізраїль порушує свою угоду з Європейським Союзом щодо збільшення поставок допомоги.