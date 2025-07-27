ЦАХАЛ оголосив про тактичну паузу у військових діях у Газі для доставлення гуманітарної допомоги

Армія оборони Ізраїлю 27 липня оголосить про тактичну паузу у військових діях у смузі Гази для постачання гуманітарної допомоги.
Про це ідеться у повідомленні ЦАХАЛ.
Про локальну паузу буде оголошено о 10:00 і триватиме вона до 20:00. Пауза діятиме щодня в районах, де ЦАХАЛ не проводить операції: Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах і місто Газа, до подальшого повідомлення.
Армія оборони Ізраїлю наголошує, що рішення було погоджено з Організацією об'єднаних націй та іншими міжнародними організаціями.
Також з 06:00 і до 23:00 будуть постійно діяти певні безпечні маршрути для безпечного проходу колон ООН гуманітарних організацій, що перевозять продукти й ліки для жителів Гази.
"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Гази, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні.
- Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.