ЦАХАЛ оголосив про тактичну паузу у військових діях у Газі для доставлення гуманітарної допомоги

Локальну паузу буде оголошено о 10:00 і триватиме вона до 20:00.

Армія оборони Ізраїлю 27 липня оголосить про тактичну паузу у військових діях у смузі Гази для постачання гуманітарної допомоги.

Про це ідеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Про локальну паузу буде оголошено о 10:00 і триватиме вона до 20:00. Пауза діятиме щодня в районах, де ЦАХАЛ не проводить операції: Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах і місто Газа, до подальшого повідомлення.

Армія оборони Ізраїлю наголошує, що рішення було погоджено з Організацією об'єднаних націй та іншими міжнародними організаціями.

Також з 06:00 і до 23:00 будуть постійно діяти певні безпечні маршрути для безпечного проходу колон ООН гуманітарних організацій, що перевозять продукти й ліки для жителів Гази.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить підтримувати гуманітарні зусилля, а також не припинювані маневри й наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Гази, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Армія готова за потреби розширювати масштаби цієї діяльності", – йдеться в повідомленні.